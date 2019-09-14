النيابة تستعجل تقرير ضبط 1.5 كيلو هيروين في السلام

استعجلت نيابة شرق القاهرة، برئاسة المستشار أحمد عز، المحامي العام للنيابات، تقرير المعمل الكيميائي، حول واقعة ضبط عاملين وسائق، بحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الهيروين، وأسلحة نارية، في السلام.



وفي وقت سابق، تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام أول، وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبط كل من "أ.م"، 43 سنة، عامل، و"م.أ"، 28 سنة، عامل، ومقيم بالشيخ زويد، فى شمال سيناء، و"م. س"، 28 سنة، سائق ومقيم بالشيخ زويد، في شمال سيناء، أثناء تواجدهم بدائرة قسم السلام، وبحوزتهم كمية من الهيروين المخدر، وزنت 1.500 كيلو جرام، وسلاح ناري "فرد خرطوش عيار 12 مم و3 طلقات من ذات العيار"، و2 سلاح أبيض "مطواة"، و5 هواتف محمول، ومبلغ مالى 1770 جنيها، وميزان حساس.