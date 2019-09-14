إيداع "دواعش سيناء" قفص الاتهام

أودعت الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم في طرة، متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"دواعش سيناء" قفص الاتهام؛ استعدادًا لبدء محاكمتهما في اتهامهما بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا، بالاشتراك مع 10 متهمين آخرين هاربين، وجار ضبطهم وتقديمهم للعدالة.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا رأفت ذكي وعمرو قنديل، وحضور إلياس إمام، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي.



وجاءت الاتهامات الموجهة لـ12 متهمًاب أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2017 بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي تعتنق أفكار تنظيم "داعش" الإرهابي، التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.