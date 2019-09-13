صبري المنياوي: نتيجة مباراة أهلي بنغازي ليست جيدة

أكد صبري المنياوي، مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، أن نتيجة مباراة أهلي بنغازي الليبي ليست جيدة، التي انتهت بفوز الدراويش 4-2.



وقال صبري خلال مدخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "نتيجة مباراة أهلي بنغازي ليست جيدة بالنسبة لنا بعد استقبالنا لهدفين، نحتاج لعمل قوي بالدفاع في مباراة الإياب".



وأكمل: "سعيد جدا بسبب مشهد الجماهير اليوم، كنت مفتقد هتافاتهم".