برلماني: إقرار قانون "التجارة الالكترونية" الشهر المقبل

قال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن اللجنة ستستكمل مناقشة مشروع قانون التجارة الالكترونية، المقدم من الحكومة، دور الانعقاد المقبل.



وأوضح رفعت، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القانون يلزم أي أنشطة لها طابع تجاري من خضوعها لضريبة القيمة المضافة وعدم استثنائها تحت أي ظرف، بالإضافة إلى تغليظ عقوبة النشر بدون صدور ترخيص من وزارة الاتصالات يكون بمثابة كود لكل شركة يتم من خلاله تنزيل أو نشر أي منتجات تجارية يتم نشرها على مواقع الالكترونية تصل إلى غلق الحساب نهائيا، وغرامة مالية.



ولفت أن اللجنة طالبت بضرورة تشكيل لجنة لفحص ماهية الإعلانات المنشورة المختلفة، وذلك لأن هناك منتجات صحية لا بد ومن وجود جهة أو إدارة تابعة لوزارة الصحة تنظر هذه المنتجات، وكذلك بمختلف طبيعة الإعلانات التي سيتم نشرها.