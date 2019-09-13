حبس تجار مخدرات إمبابة.. ضبط بحوزتهم حشيش وأسلحة نارية

أمرت نيابة إمبابة بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية.



وكشفت تحقيقات النيابة أنه أثناء قيام أجهزة الأمن بالجيزة بحملة أمنية مكبرة بدائرة قسم شرطة إمبابة نجحت في ضبط 3 من العناصر الإجرامية، سبق إتهام 2 منهم فى 20 قضية متنوعة، وبحوزتهم 2 فرد خرطوش، و14 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 2.100 كيلو جرام، ومبالغ مالى، و3 هاتف محمول.



وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهواتف المحمولة لتسهيل ترويجها، والمبلغ المالى من حصيلة بيعها، والأسلحة النارية والذخائر للدفاع.



وتواصل مديرية أمن الجيزة مداهمة البؤر الإجرامية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها.