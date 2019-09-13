أمير الكويت يغادر المستشفى بعد استكمال الفحوصات الطبية

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح قد غادر مستشفى بالولايات المتحدة، وذلك بعد أن ذهب من أجل استكمال فحوصات طبية ناجحة.





و نقلت الوكالة عن وزير الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح قوله: " سمو الأمير غادر المستشفى بعد استكمال فحوصات طبية تكللت بالنجاح ".



