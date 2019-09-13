أمير الكويت يغادر المستشفى بعد استكمال الفحوصات الطبية
الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 02:29 ص
وكالاتطباعة
ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح قد غادر مستشفى بالولايات المتحدة، وذلك بعد أن ذهب من أجل استكمال فحوصات طبية ناجحة.
و نقلت الوكالة عن وزير الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح قوله: " سمو الأمير غادر المستشفى بعد استكمال فحوصات طبية تكللت بالنجاح ".
جدير بالذكر، أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كان قد دخل أحد المستشفيات الأمريكية، لاستكمال الفحوص الطبية، وذلك حسبما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الكويتية "كونا"، الأحد الماضي.