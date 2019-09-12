هانوي تطلب من الصين إبعاد إحدى سفنها من المياه الفيتنامية

قالت متحدثة باسم الحكومة الفيتنامية،إن فيتنام دعت الصين إلى إبعاد سفينة المسح الجيولوجي من بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه بعدما أكدت أن السفينة انتهكت المياه الفيتنامية للمرة الثالثة خلال شهرين.



وقالت الحكومة إن سفينة التنقيب عن النفط "هاييانج ديشي8" انتهكت المنطقة الاقتصادية الخالصة لفيتنام ثلاث مرات منذ يوليو الماضي.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية لو تي ثو هانج إن هذا التصرف ينتهك سيادة فيتنام وولايتها وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ويضر بالعلاقات بين البلدين.



وقال هانج في مؤتمر صحفي إنه "لهذه الأسباب، تطلب فيتنام من الصين أن توقف فورا هذا الانتهاك الخطير وأن تسحب جميع مجموعات السفن المذكورة من المياه الفيتنامية".



وتطالب الصين تقريبا بأحقيتها في كل بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك المياه داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لفيتنام.



وتتصاعد التوترات في المنطقة منذ دخول السفينة المياه الفيتنامية في 3 يوليو لعمل مسح للمنطقة الاقتصادية في فيتنام.