جامعة مصر تستعد لاستقبال طلابها الجدد بآليات عمل حديثة ومتطورة

تشهد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حالة من النشاط المكثف على كل المستويات الإدارية، استعدادًا لاستقبال الطلاب الجدد تزامنًا مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد، وذلك بتوجيه خاص من خالد الطوخي، رئيس مجلس الأمناء، من أجل تسهيل إجراءات بدء الدراسة فى جميع كليات الجامعة.





صرح بذلك الدكتور محمد العزازى، رئيس الجامعة، وأضاف أنه تم الاطمئنان على أداء جميع الآليات والأجهزة بمختلف كليات الجامعة وعلى وجه الخصوص التأكد من النظم المتطورة التى سوف تسهم بشكل كبير فى رفع أداء مستوى العملية التعليمية، مع مطالبة عمداء الكليات بضرورة توفير كل السبل لتحقيق نجاح العملية التعليمية للطلاب و الاهتمام أيضًا بالجانب العملي والتدريب.





وأكدت الدكتورة ياسمين الكاشف، أمين عام مجلس الأمناء بالجامعة، أن جميع الكليات أصبحت بالفعل جاهزة بشكل كامل لاستقبال الطلاب، حيث يعمل الجميع على قدم وساق فى هذا الاتجاه، مشيرة إلى أنها متواصلة بشكل قوي مع كل الكليات واطمأنت على جاهزية استقبال العام الدراسي الجديد.



