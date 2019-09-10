مدرب المنتخب الجزائرى يدافع عن بونجاح ويشيد بسليمانى

دافع جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، عن بغداد بونجاح، مهاجم المحاربين، بعد الانتقادات التي تعرض لها الأخير، على مواقع التواصل الاجتماعي، لاستمراره في تضييع الفرص السهلة.



ورد بلماضي عن سؤال في المؤتمر الصحفي يتعلق بموقفه من فشل اللاعب في هز الشباك: "بونجاح لاعب مهم للغاية في صفوف الفريق، لقد سجل لنا واحدا من أغلى الأهداف للمنتخب في نهائي الكان ضد منتخب السنغال".



وأضاف: "لا يهمني إن كان يضيع كثيرًا أمام المرمى أو لا، المهم بالنسبة لي أنه يقوم بدوره ويجتهد كثيرًا فوق أرضية الميدان، يجب أن نكون معه، ونسانده خاصة وأنه قادر في أي لحظة على حسم مصير أي مباراة".



كما أشاد بلماضي بالمهاجم الثاني في المنتخب إسلام سليماني، حيث اعتبره مثالًا للاعب المحارب الذي يفعل أي شيء من أجل الوصول إلى المرمى.



وأتم: "المنافسة في المنتخب الوطني أمر إيجابي، نمتلك لاعبين مميزين في قلب الهجوم وسنعمل على منح الفرصة للأجدر دوما، لدينا بونجاح وسليماني، وكذلك نعيجي المنتقل حديثًا إلى الدوري البرتغالي سنواصل متابعته وسنرى ما سيحدث في المستقبل".

