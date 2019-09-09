أول رد من لاعب الأرسنال على الإنتقادات بعد خطئه أمام توتنهام

رد لاعب نادي ​أرسنال​ والدولي السويسري ​جرانيت تشاكا​ على الإنتقادات التي وُجّهت له بعد أن إرتكب خطأ خلال مباراة أرسنال و​توتنهام​ الماضية في الدوري الإنجليزي متسببا فيب حصول السبيرز على ركلة جزاء في اللقاء الذي إنتهى بالتعادل 2-2.





وقال تشاكا في تصريحات نشرتها صحيفة ميرور: "أعلم أني أخطأت عندما تسببت في حصول توتنهام على ركلة جزاء، لكن لا أحد يتحدث أيضا عن الفرص السهلة التي أضعناها، يتحدثون فقط عن الأخطاء التي إرتكبتها، أما الفرص السهلة التي ضاعت فالناس على تأتي على ذكرها".