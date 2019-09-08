نقل أمير الكويت إلى مستشفى بأمريكا لإجراء فحوصات طبية وإرجاء لقائه مع ترامب

أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح، مساء اليوم الحد، أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح دخل إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة لاستكمال الفحوصات الطبية.





وأشار وزير شؤون الديوان الأميري في بيان مساء اليوم أنه تأجيل لقاء أمير الكويت المقرر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى موعد يحدد لاحقان وذلك وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".





وأعرب الشيخ على الجراح عن خالص دعائه لأمير الكويت بأن يديم الله على سموه موفور الصحة وتمام العافية.





وتعرض أمير الكويت الشيخ الصباح في وقت سابق هذا الشهر إلى وعطة صحية استمرت لأيام، كما التقى نهاية الشهر الماضي الرئيس عبدالفتاح السيسي في الكويت لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا المنطقة.



