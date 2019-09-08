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عالم

الخارجية: نتابع إجراءات شحن جثمان العالم المصري مع السفارة بالمغرب

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 01:04 م
الدكتور أبو بكر عبد
الدكتور أبو بكر عبد المنعم رمضان
ألفت الكحلي
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أكدت وزارة الخارجية أنها تتابع من خلال سفارة مصر بالمملكة المغربية إجراءات شحن جثمان الدكتور أبوبكر عبدالمنعم رمضان، الأستاذ المتفرغ بقسم المواقع والبيئة بشعبة الرقابة الإشعاعية، الذي وافته المنية بمدينة مراكش بالمغرب مساء يوم الخميس 5 سبتمبر الجاري، وذلك خلال مشاركته في ورشة عمل تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التلوث البحري.

وقد صرح مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، السفير ياسر هاشم، بأن السفارة المصرية في المغرب تتواصل مع السلطات المغربية فور إبلاغها بوفاة "رمضان"، لمتابعة كافة الإجراءات اللازمة، من حيث التأكد من أسباب الوفاة.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المغربية أفادت السفارة المصرية بأن الدكتور رمضان شعر بإعياء أثناء مشاركته في جلسة ورشة العمل التي كان يشارك بها، واستأذن للصعود إلى غرفته بالفندق لتناول علاج والاستراحة قليلا، وأثناء مرور أحد العاملين بالفندق أمام غرفته، وجده يستغيث بسبب تزايد الألم، وتم استدعاء طبيب الفندق الذي أفاد بعد الكشف أنه يعاني من أزمة قلبية ويجب نقله للمستشفى، وقد توفي الفقيد قبل وصوله إليها، وأوضح تقرير المستشفى وتقرير الطبيب الشرعي أنه توفي بسبب سكتة قلبية.

ووفقًا للإجراءات المتبعة في المملكة المغربية، تم الأمر بتشريح الجثمان، وقد أثبت تقرير التشريح الأولي أن سبب الوفاة هو أزمة قلبية حادة، وتجري النيابة العامة المغربية تحليلا معمقا بواسطة الطب الشرعي المغربي للوقوف على الأسباب الدقيقة للوفاة، وقد تواصل السفير المصري مع النائب العام المغربي حتى يتم الانتهاء من الإجراءات اللازمة ونقل جثمان الفقيد إلى مصر.

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