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رياضة

الأهداف تتوالى لإنجلترا مع نجاح التفاهم بين كين وسترلينج

السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:36 م
جريدة الدستور
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يعلم جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا أن فريقه يجب أن يتطور لو أراد الفوز بلقب بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 في العام المقبل لكنه ربما سيشعر ببعض الراحة بامتلاك ثنائي الهجوم هاري كين ورحيم سترلينج الذي يمكنه دب الرعب في أي دفاع.
وأحرز القائد كين ثلاثيته الثانية مع إنجلترا في الفوز 4-صفر على بلغاريا باستاد ويمبلي اليوم السبت ليتصدر فريق المدرب ساوثجيت المجموعة الأولى في التصفيات بتسع نقاط من ثلاث مباريات.
ورفع مهاجم توتنهام هوتسبير البالغ عمره 26 عاما رصيده إلى 25 هدفا في 40 مباراة وتقدم فوق جيف هيرست بطل كأس العالم 1966 في قائمة هدافي إنجلترا عبر العصور.
وساعدت تمريرة سترلينج لكين في افتتاح التسجيل بعد 24 دقيقة ورد زميله الجميل بصنع هدف لاعب مانشستر سيتي.
وهز سترلينج، الذي فشل في التسجيل في 27 مباراة على مدار ثلاث سنوات مع إنجلترا، الشباك خمس مرات في ثلاث مباريات في التصفيات حتى الآن من بينها ثلاثية في مرمى التشيك في مارس أذار.
وسجل كين وسترلينج، وهما نوعان مختلفان من المهاجمين، عشرة من 14 هدفا لإنجلترا في التصفيات وكال ساوثجيت المديح لهما.
وقال ساوثجيت عن سترلينج "أعتقد أنه كان مذهلا. ربما سيشعر بالانزعاج من تسجيل هدف واحد اليوم لأن عقليته تغيرت كثيرا تجاه رغبته في هز الشباك.
"قبل عامين عندما كنا نعمل معه كان لاعبا خطيرا لكنه لم يكن يملك مثل الرغبة الحالية في دخول منطقة الجزاء وأن يكون بدون رحمة أمام المرمى".
ونفذ كين ركلتي جزاء ليرفع رصيده إلى ثمانية من علامة الجزاء مع إنجلترا متأخرا بركلة واحدة عن رقم فرانك لامبارد القياسي. وقال ساوثجيت إنها مهارة يجب تقديرها.
وأضاف "شاهدناه يسدد ركلات جزاء في التدريبات لنحو 20 دقيقة بالأمس. عندما ترى العمل الذي يقوم به فهو يمنح نفسه كل فرص للنجاح بهذا التدريب المدروس.
"عندما تشعر بثقة على مقاعد البدلاء عند احتساب ركلة جزاء فنحن واثقون بقدر استطاعتنا".
وتابع "تعلم دائما أن أروع ركلة جزاء يمكن إنقاذها لكن في هذه اللحظات فهو يملك طابعا وأسلوبا فائقين".
وأصبح كين أول لاعب يسجل 25 هدفا على الأقل في أول 40 مباراة مع إنجلترا منذ جاري لينيكر وهو يتألق بوجود سترلينج بجواره.
وقال كين "من الرائع أن ينقل تألقه مع ناديه إلى المستوى الدولي، هو لاعب مذهل".
وأضاف "رددت الجميل له (بصناعة هدف سترلينج). نستمتع سويا والكل يفعل ذلك".

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