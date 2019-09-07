مصرع مجند سقط من قطار بمحطة سكة حديد ملوي

لقي مجند بقوات الأمن بالقاهرة مصرعه، إثر سقوطه أسفل عجلات قطار قبلي محطة سكة حديد ملوي جنوب المنيا، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى ملوي العام.



كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي، بتلقيه إخطار من العقيد أحمد عبدالهادي مأمور قسم شرطة ملوي، بورود بلاغ من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام، بوصول جثة مجند صدمه قطار.



تبين من تحريات مباحث قسم شرطة ملوي بإشراف العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، أن الجثة لشخص يدعى "عبدالرؤوف عطية عبدالرؤوف" 20 سنة، مقيم بمركز الغنايم بأسيوط، مجند بمعسكر قوات أمن السلام بالقاهرة، كان يستقل القطار رقم 776 القادم من محافظة القاهرة في طريقه إلى سوهاج وقبلي محطة سكة حديد ملوي سقط من القطار ولقي مصرعه أسفل عجلاته.



تحرر محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.