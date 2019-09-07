ميدفيديف يبلغ نهائى أمريكا المفتوحة بعد الفوز على ديميتروف

سيخوض دانييل ميدفيديف أول نهائي في مسيرته بالبطولات الأربع الكبرى للتنس بعد الفوز 7-6 و6-4 و6-3 على جريجور ديميتروف في قبل نهائي أمريكا المفتوحة، أمس الجمعة.



وارتبط ميدفيديف بعلاقة متباينة ومعقدة مع المشجعين في فلاشينج ميدوز، حيث تم وصفه بالمشاغب بسبب بعض التصرفات داخل الملعب لكن الروسي المصنف الخامس حافظ على نتائجه الرائعة في البطولة.



وبهذا الفوز بلغ ميدفيديف رابع مباراة نهائية على التوالي، وحقق فوزه 12 على التوالي بعد الوصول إلى النهائي في ثلاث بطولات متتالية قبل أمريكا المفتوحة.



وبات ميدفيديف أول لاعب روسي يبلغ نهائي بطولة كبرى منذ مارات سافين في أستراليا المفتوحة 2005.



وسينتظر ميدفيديف الفائز من المباراة الأخرى في قبل النهائي بين رفائيل نادال، بطل أمريكا المفتوحة ثلاث مرات، والإيطالي ماتيو بريتيني مفاجأة البطولة.