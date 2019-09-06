منخفض استوائي يضرب فيتنام و6 حالات وفاة وغرق 15 ألف منزل

أعلنت السلطات الفيتنامية، اليوم الجمعة، أن 6 أشخاص لقوا حتفهم، كما غمرت المياه أكثر من 15 ألف منزل، عقب منخفض استوائي ضرب وسط فيتنام.



وتشكل المنخفض الاستوائي "كايجيكي" فوق بحر الصين الجنوبي، قبل أن يسبب سقوط أمطار غزيرة ورياحا بلغت سرعتها 50 كيلومترا في الساعة في فيتنام، مما أسفر عن حدوث فيضانات وانهيارات أرضية واسعة النطاق.



وأفادت اللجنة التوجيهية المركزية الفيتنامية للوقاية من الكوارث الطبيعية بأن ستة أشخاص لقوا حتفهم، وجرى إجلاء أكثر من 3700 آخرين، كما غمرت المياه15411 منزلا في المناطق الوسطى بالبلاد، من إقليم ثانه هوا إلى ثوا ثين هوي.



وفي أغسطس، خلفت العاصفة الاستوائية "ويفا"، التي كانت أول عاصفة تضرب فيتنام هذا الصيف، عشر وفيات، على الأقل.



وضربت العاصفة الاستوائية "بودول" شمال وسط فيتنام، الاسبوع الماضي، وخلفت فيضانات وعواصف رعدية وست إصابات، على الأقل.



ولقي 181 شخصا حتفهم في فيتنام العام الماضي جراء العواصف.

