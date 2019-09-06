"برووف بوينت" تعرض حلولها للأمن السيبرانى فى "جيتكس"

أكدت شركة «برووف بوينت»، للأمن السيبراني مشاركتها في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2019 المقرر إقامته في مركز دبي للمؤتمرات والمعارض، في الفترة من 6-10 أكتوبر المقبل، حيث تستعرض الشركة ملامح محفظتها المتنامية من حلول الأمن السيبراني التي تهدف إلى حماية الموظفين من الهجمات الإلكترونية حسبما أفادت صحيفة "البيان" الإماراتية.



وتزداد معدلات الهجمات السيبرانية ضد العنصر البشري من قبل المخربين بشكل متنام. وفي الواقع فإن 99% من الهجمات الإلكترونية الهادفة للتخريب، يشنها مخربون أشخاص ويعتمد نجاح هذه الهجمات على ما يقوم به الشخص من الطرف الآخر، عندما يقوم بفتح وثيقة مهمة يمكن استخدامها كسلاح، أو عند النقر على رابط غير آمن، أو كتابة البيانات الشخصية، أو حتى عند تنفيذه لتوجيهات المهاجم (المتعلقة بتوصيل أموال أو إرسال ملفات حساسة).



وتستند هذه الهجمات العالية الاستهداف والمهندسة اجتماعيًا على قدرة المخربين على تحديد هوية موظف داخل الشركة ممن يمتلكون حق الولوج إلى البيانات التي يريدونها، فيقومون بخداع الموظفين عبر البريد الإلكتروني والتطبيقات السحابية وقنوات التواصل الاجتماعي. ومن المهم أن تدرك الشركات والمؤسسات حول العالم الخطورة التي يمثلها العنصر البشري.



وقال اميل أبو صالح، المدير الإقليمي لدى «برووف بوينت» في الشرق الأوسط: ينصب تركيز المخربين على استهداف الأشخاص ممن يمكن أن يكونوا مدخلًا لتحقيق أكبر قدر من العوائد، ولهذا، نحن ملتزمون بتقديم حلول أمنية وتدريبية مبتكرة، تضمن توفير الحماية القصوى للأشخاص الأكثر استهدافًا لدى الشركة أو المؤسسة، لذلك فنحن نواصل تكثيف استثماراتنا في منطقة الشرق الأوسط.