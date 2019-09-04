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العراق: لندن تسعى لتمويل بغداد في صفقة شراء طائرات بوينج 787

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:06 م
صفقة شراء طائرات
صفقة شراء طائرات بوينج 787
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أعلنت وزارة النقل في العراق، استعداد لندن لتمويل بغداد من أجل شراء طائرات "بوينج 787"، مشيرة إلى العمل على تطوير قطاع النقل الجوي وخصوصا الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية.

وقال وزير النقل عبد الله لعيبي، إن "المملكة المتحدة أبدت استعدادها لتمويل الخطوط الجوية العراقية لشراء طائرات من طراز بوينغ 787".

جاء ذلك بعد سلسلة مباحثات ترأسها وزير النقل عن الجانب العراقي ووزير التجارة البريطاني جراهام ستيوارت على هامش زيارة شملت عددا من مصانع الشركات العاملة في مجال إنتاج الطائرات كان آخرها مصنع شركة "رولز رويس" لصناعة محركات الطائرات.

وفي السياق عقدت مجموعه الطيران البريطانية في مبنى شركة (ads) سلسلة من الاجتماعات مع الجانب العراقي لمناقشة تعزيز فرص الأعمال والاستثمار في مجال النقل بصورة عامة والطيران بصورة خاصة، وكذلك إمكانية تقديم الدعم والاستشارات سواء في تصميم مطارات جديدة وإنشائها أو تأهيل البنى التحتية للمطارات القائمة وإمكانية تقديم استشارات من خبراء الطيران البريطانيين في مجال النقل.

وأوضح لعيبي، أن "الحكومة تعمل على تطوير قطاع النقل الجوي بصورة عامة والشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بصورة خاصة إذ تعاقد العراق في وقت سابق مع منظمة "الأياتا" لتطوير مفاصل الشركة من الناحية الفنية والإدارية والتجارية".

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