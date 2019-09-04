"الأمومة والطفولة" يكشف عن إحصائيات دعوى إثبات الزواج والنسب

قال صبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إنه وفقا للإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل يوجد 16 ألف دعوى إثبات زواج.



وأضاف "عثمان" خلال لقائه ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية DMC مع الإعلامي عمرو خليل، أنه يوجد حوالي 14 ألف دعوة إثبات نسب.



وذكر أن كم لا يستهان به من هذه القضايا نهايتها الرفض وذلك لأن القائم على الزواج هو إما إمام مسجد أو مأذون أو محامي حيث يقوم بتزويج الفتاة عرفيا نظرا لأنه لا يوجد تزويج للفتاة قبل 18 عاما وفقا لقانون الأحوال المدنية، وبالتالي يقوم بتحرير عقد زواج عرفي ويأخذ على الطرفين إيصالات أمانة على أساس أنه عندما تبلغ الفتاة سن 18 عاما يتم عمل تصادق على الزواج.

