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سياسي

دبلومة متكاملة عن الترجمة الصحفية بنقابة الصحفيين

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 07:17 ص
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
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أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين فتح باب التقديم لدبلومة الترجمة الصحفية من وإلى اللغة الإنجليزية لمدة أربعة أشهر بواقع محاضرة أسبوعيا.

وقال جمال عبدالرحيم، وكيل أول النقابة ورئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب، في تصريح له، إن المحاضرات ستنعقد يوم السبت من كل أسبوع من الساعة الواحدة ظهرا حتى الرابعة عصرا، وتتدرج من المستوى المبتدئ للمتوسط ثم المتقدم.

وأشار إلى أن محتوى التدريب يشمل كلا من: أساسيات الترجمة، وقواعد الترجمة الصحفية وأساسيات تكوين الجمل، وكيفية بناء جملة سليمة، ودراسة الترجمة الصحفية المتخصصة؛ السياسية، والاقتصادية والفنية والرياضية.

وأوضح "عبدالرحيم" أنه سيتم أيضًا تقديم أصول وقواعد الترجمة الصحفية في الصحف العربية والأجنبية، وأصول الترجمة وكيفية الكتابة الصحفية وتحرير خبر مترجم، وقواعد ترجمة عناوين الأخبار وأهم الفوارق الفنية بين الأخبار السياسية والأخبار الخفيفة، والمصطلحات السياسية والدبلوماسية والإعلامية، وقواعد التدقيق اللغوي المهمة للمترجم الصحفي، وأفضل الممارسات الصحفية في الصحف المحلية والعالمية.

ويقوم بالتدريب الزميل طارق عبدالغفار، مدير تحرير بوكالة أنباء الشرق الأوسط والمحاضر في مجال الترجمة الإنجليزية، وتبلغ قيمة الاشتراك 600 جنيه تسدد بخزينة النقابة، على أن تبدأ الورشة يوم السبت الموافق 21 سبتمبر الجاري ولمدة أربعة أشهر.

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