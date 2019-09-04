ميدفيديف يتأهل لنصف نهائى "أمريكا المفتوحة" على حساب فافرينكا

بات الروسي الشاب دانييل ميدفيديف أول المتأهلين للدور نصف النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس، خاتمة البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام"، وذلك عقب فوزه في ربع النهائي، مساء أمس الثلاثاء، على السويسري ستانيسلاس فافرينكا بثلاث مجموعات لواحدة.



وتمكن المصنف الخامس عالميا من حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 7-6(8-6) و6-3 و3-6 و6-1 خلال ساعتين و34 دقيقة.



وبهذا الانتصار يحقق صاحب الـ23 عاما إنجازا كبيرا في مسيرته، بعد أن بلغ المربع الذهبي في جميع بطولات الجراند سلام للمرة الأولى في مسيرته.



وواصل اللاعب الروسي بهذا الفوز تفوقه على فافرينكا، المتوج على ملاعب "فلاشينج ميدوز" في 2016، في ثاني مواجهة تجمعهما، حيث كانت المناسبة الأولى قبل عامين في الدور الأول ببطولة ويمبلدون المفتوحة، ثالث بطولات الجراند سلام في الموسم.



وسينتظر ميدفيديف، الذي توج هذا العام بلقبي صوفيا وسينسيناتي للماسترز، في المربع الذهبي المتأهل من مواجهة السويسري روجر فيدرير والبلغاري جريجور ديميتروف.



يذكر أن اللجنة المنظمة للبطولة فرضت على ميدفيديف في وقت سابق غرامة قدرها 9 آلاف دولار؛ بسبب سلوكه السيئ خلال مباراته أمام الإسباني فيليسيانو لوبيز، الجمعة، في الدور الثالث.