الأربعاء 04 سبتمبر 2019 الموافق 05 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

ميدفيديف يتأهل لنصف نهائى "أمريكا المفتوحة" على حساب فافرينكا

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 01:05 ص
جريدة الدستور
طباعة
بات الروسي الشاب دانييل ميدفيديف أول المتأهلين للدور نصف النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس، خاتمة البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام"، وذلك عقب فوزه في ربع النهائي، مساء أمس الثلاثاء، على السويسري ستانيسلاس فافرينكا بثلاث مجموعات لواحدة.

وتمكن المصنف الخامس عالميا من حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 7-6(8-6) و6-3 و3-6 و6-1 خلال ساعتين و34 دقيقة.

وبهذا الانتصار يحقق صاحب الـ23 عاما إنجازا كبيرا في مسيرته، بعد أن بلغ المربع الذهبي في جميع بطولات الجراند سلام للمرة الأولى في مسيرته.

وواصل اللاعب الروسي بهذا الفوز تفوقه على فافرينكا، المتوج على ملاعب "فلاشينج ميدوز" في 2016، في ثاني مواجهة تجمعهما، حيث كانت المناسبة الأولى قبل عامين في الدور الأول ببطولة ويمبلدون المفتوحة، ثالث بطولات الجراند سلام في الموسم.

وسينتظر ميدفيديف، الذي توج هذا العام بلقبي صوفيا وسينسيناتي للماسترز، في المربع الذهبي المتأهل من مواجهة السويسري روجر فيدرير والبلغاري جريجور ديميتروف.

يذكر أن اللجنة المنظمة للبطولة فرضت على ميدفيديف في وقت سابق غرامة قدرها 9 آلاف دولار؛ بسبب سلوكه السيئ خلال مباراته أمام الإسباني فيليسيانو لوبيز، الجمعة، في الدور الثالث.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

شهود ذبح موظفة حى الخليفة: الزوج صرخ وهو يهرب "قتلت الخاينة"

منذ حوالي 10 ساعة

«مفتاح المصنع».. سر زيادة معدل سرقة السيارات في مصر

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. "شكاوى الأعلى للإعلام" توصى بحجب 10 مواقع في واقعة "إغماء مدرسة بورسعيد"

منذ حوالي 7 ساعات

"التعليم" توضح حقيقة تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد

ads

الصور

image description

عزاء والد الدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة

image description

"المبصرون" ثلاثة أطفال مكفوفين يبدعون بأصواتهم في قراءة القرآن

image description

بيراميدز يُسقط بتروجت ويتأهل لنهائي كأس مصر

image description

بالصور المران الأول للمدير الفني الجديد فايلر

image description

انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع للأطفال

الأكثر قراءة

فيديو.. "مايوه وخمرة" في خناقة شباب وبنات الساحل

قاتل الطفلة جنى: "اغتصبتها ثم هشمت رأسها خوفًا من الفضيحة"

"التعليم" توضح حقيقة تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد

مفاجأة صادمة حول نسب ملكة إنجلترا لـ"الرسول"

أيام زمان

في ذكرى ميلاد فايزة كمال.. رفضت خيانة زوجها مقابل شقة 600 متر

خناقة من نار في حفل نجاة الصغيرة بسبب راقصتين.. تعرف على التفاصيل

في ذكرى الراحلة كوثر رمزي.. تعرف علاقتها بـ مقتل الفنانة ذكرى

"تزوج 13 مرة وأرملة الهجان سلبته أمواله"..ماذا تعرف عن "الدنجوان المقاتل" إيهاب نافع؟

الصحة

منتدى علمي لـ"الطاقة الذرية" للكشف عن التقنيات الجديدة لعلاج السرطان 17 سبتمبر

6 نصائح لتفادى الإصابة بسرطان الثدى

«التنمر» يهدد الأطفال بالانتحار

دراسة: الأشخاص النحفاء خلاياهم الدهنية أكثر كفاءة

الرئيس نيوز

هبوط أسعار البترول إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل الماضي

بالصور.. أول ظهور لـ يوسف والي وزير الزراعة الأسبق

وليد جنبلاط يلتقي سامح شكري غدا بمقر "الخارجية" المصرية

مدير "خط النجدة" يطالب بسرعة إصدار قانون "تجريم زواج الأطفال"

منوعات

عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض

العثور على كاميرا تجسس في القصر الوطني الحاكم بالمكسيك

غدًا.. دوريان يقترب من ولاية فلوريدا

النمسا: ارتفاع كبير في جرائم الاحتيال عبر الإنترنت

كشكول

ننشر تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى

بالصور.. ننشر الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

وفد من التعليم يصل الوادى الجديد لمتابعة إنشاء المدرسة الفندقية

"كشك" تستقبل المواطنين وتستمع لمقترحات المبدعين

إسلام سياسي

عبود الزمر: "قُربى من الإخوان علمني أن سياستهم لا تطاق"

شباب الإخوان المحبوسين يتوسلون مجددًا لإخراجهم من السجن

أزهريون: الثقة بالله وحب الوطن من أهم دروس الهجرة النبوية

الهيئة الإنجيلية تنظم لقاء لمناقشة سبل مواجهة خطاب الكراهية


زيت وسكر

تعرف على أسباب “القئ” المستمر

طرح 813 فرصة عمل للذكور والإناث.. التفاصيل!

“تموين المنيا” تطلق حملة مكبرة لضبط المخالفين

تخفيضات 50٪ على مستلزمات المدارس.. التفاصيل!

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
حوار بين القلم والممحاة
ثروت الخرباوي
أسد القضاة «2»
ماجد حبته
أبو هريرة.. وبنت الشاطر
ماجد حبته
الانقلاب يترنح.. فى بريطانيا!
المزيد

الثقافة

الليلة.. أمسية شعرية بمركز الحرية للإبداع فى الإسكندرية

كتاب "الوصم الاجتماعى" يسلط الضوء على المتعايشين مع الإيدز

اليوم.. عرض فيلم "12 عاما من العبودية" بمركز الثقافة السينمائية

مكتبة الإسكندرية تحيى ذكرى رحيل ليوناردو دافنشى.. اليوم

صفحتنا ع الفيس بوك