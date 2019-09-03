ميدفيديف يهزم فافرينكا ويصعد للمربع الذهبي لبطولة أمريكا المفتوحة

تأهل الروسي دانييل ميدفيديف إلى المربع الذهبي لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز) عبر الفوز على السويسري ستان فافرينكا 7 6 (8 6) و6 3 و3 6 و6 1 اليوم الثلاثاء في دور الثمانية.



واحتاج ميدفيديف المصنف الخامس إلى ساعتين و34 دقيقة للفوز على منافسه السويسري.



وعبر اللاعب الروسي إلى المربع الذهبي لأحدى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للمرة الأولى في مسيرته.



ويلتقي ميدفيديف في الدور قبل النهائي يوم الجمعة مع الفائز من مباراة السويسري روجيه فيدرر والبلغاري جريجور ديميتروف.