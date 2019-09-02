الكهرباء توقع مع "سيمنس" عقد أجهزة اتصالات خط الربط مع السودان

وقعت المهندسة صباح مشالى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مع شركة سيمنس، مشروع توريد وتركيب أجهزة الاتصالات لمحطة محولات توشكى (2)، فى إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائى، خاصة الربط مع جمهورية السودان الشقيق.



وأوضحت "مشالى" أن مشروع التعاقد يتضمن توريد وتركيب واختبار مهمات الاتصالات اللازمة لربط محطة محولات توشكى (2) جهد 220 كيلوفولت بمحطة محولات وادى حلفا بشمال السودان.



وأضافت مشالى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ حوالى 17.37 مليون جنيه مصرى، بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى ثلاثة أشهر، وذلك للخدمات والتركيبات والتشغيل للأجهزة المستعارة تبدأ من تاريخ خطاب الإسناد، وسبعة أشهر بالنسبة للتوريدات.