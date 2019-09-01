النجم الساحلي يستهل مشواره في الدوري التونسي بالتعادل مع المنستيري

استهل النجم الساحلي مشواره في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بالتعادل سلبيا مع ضيفه الاتحاد المنستيري اليوم الأحد.

وتأجلت مباراة النجم الساحلي وهلال الشابة في الجولة الأولى بسبب انشغال النجم بمواجهتي الدور الأول في دوري أبطال افريقيا ودور 32 لكأس العرب للأندية الأبطال.

ووضع النجم الساحلي، وصيف بطل الموسم الماضي، أول نقطة في رصيده ليحتل المركز السابع بينما رفع الاتحاد المنستيري رصيده إلى أربع مباريات من مباراتين في المركز الثالث.

ويتصدر الافريقي المسابقة بست نقاط بعد انتصاره في أول مباراتين.