مجد القاسم من مهرجان القلعة: أشعر أنني أطير في الهواء (فيديو)

أعرب المطرب السوري مجد القاسم، عن فخره بالمشاركة في مهرجان القلعة، كما أنه يعتبره مهرجانًا عالميًا لا يقل عن أي مهرجان آخر.



وأضاف "القاسم" خلال تصريحاته لكاميرا نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، على هامش المشاركة في مهرجان القلعة الدولي للموسيقي: "أي فنان عربي يشرفه أن يشارك في مهرجان القلعة، وما يحدث في مهرجانات الجرش وقرطاج والقلعة رائع للغاية"، مستطردًا:" المكان هنا عظيم للغاية، والتنظيم رائع، ووزيرة الثقافة بذلت مجهودا جبارا وأكثر من رائع في كل ما يتعلق بالحفل".



وأردف: "في حفلات القلعة لا أشعر أنني أقف على المسرح، أشعر أنني أطير في الهواء، لأن الجمهور يسعدني للغاية، وأعتبره متنفسًا للفن الحقيقي".