الليلة.. عمر خيرت يختتم مهرجان القلعة

يختتم، اليوم الأحد، الموسيقار عمر خيرت فعاليات الدورة الـ28 لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر.



ويختتم خيرت فقرات حفل الختام، حيث يقدم عددا كبيرا من مختارات أهم مؤلفاته التى وضعها فى مشواره الفنى الطويل، من بينها: "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثاني، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.



كما يحيى الموسيقار عمر خيرت حفلين موسيقيين بمكتبة الإسكندرية يومى الاثنين 5 والثلاثاء 6 سبتمبر، على المسرح الكبير، فى تمام الساعة الثامنة مساء.