مقتل 18 شخصا فى هجمات لطالبان على قندوز شمالى أفغانستان

نفذت حركة طالبان سلسلة من الهجمات على مدينة قندوز شمالي أفغانستان، أسفرت عن مقتل 18 شخصا من بينهم مدنيون.



وتقول الحكومة الأفغانية إن القتال بين مجموعة المسلحين وقوات الأمن، اليوم الأحد، أسفر عن مصرع ثمانية أشخاص وإصابة أكثر من خمسين آخرين.



وأفادت أيضا بمصرع ثلاثين مقاتلا من حركة طالبان.



وقد لقي عشرة أشخاص آخرون مصرعهم في هجوم تفجيري انتحاري لمقاتل من طالبان في ميدان بوسط قندوز.



وقال مسؤول بالولاية، أن المسلحين فتحوا نيرانهم وهاجموا مبان حكومية.



وتقع قندوز على مفترق طرق استراتيجي يربط أفغانستان بآسيا الوسطى.