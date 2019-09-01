سوهاج للفنون الشعبية وعمر خيرت يختتمان مهرجان القلعة للموسيقى

يختتم مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء٬ الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر٬ فعاليات دورته الـ 28، وذلك في الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد. حيث تقدم فرقة سوهاج للفنون الشعبية٬ مجموعة من الاستعراضات التى تعبر عن بعض مظاهر العادات والتقاليد فى صعيد مصر٬ منها: رقصة رنة الخلخال والتي تشكل تراثا مصريا بحت، وعرض الربابة والمديح النبوي، ومن عمق العادات والتقاليد التراثية تقدم عرض لعبة التحطيب.



يليها في العاشرة مساء، يختتم الموسيقار الكبير٬ عمر خيرت فعاليات المهرجان٬ حيث يعزف مختارات من أهم مؤلفاته التى وضعها على مدار مشواره الفنى الطويل منها: العرافة والعطور الساحرة، قضية عم أحمد، وجه القمر، زى الهوا، ضمير أبلة حكمت، البخيل وأنا وغيرها.