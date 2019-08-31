بسبب سلوكه.. تغريم لاعب التنس "ميدفيديف" تسعة آلاف دولار

تعرض لاعب التنس الروسي، دانييل ميدفيديف، المصنف الخامس، لغرامة قدرها تسعة آلاف دولار، اليوم السبت؛ بسبب عدة أخطاء خلال الفوز على الإسباني فليسيانو لوبيز، في الدور الثالث لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس مساء أمس الجمعة.



وبهذه الغرامة ارتفعت عقوبات ميدفيديف (23 عامًا) إلى 19 ألف دولار، في أول ثلاث مباريات في فلاشينج ميدوز هذا الموسم.



وتعرض اللاعب الروسي لغرامة خمسة آلاف دولار؛ بسبب تصرف غير رياضي، عندما انتزع المنشفة بغضب من أحد الصبية، إضافة إلى أربعة آلاف دولار؛ بسبب الإشارة بإصبعه نحو المشجعين الذين أطلقوا ضده صيحات الاستهجان خلال مواجهة لوبيز الذي يحظى بالشعبية.



وعوقب ميدفيديف، الذي أحرز لقب بطولة سينسناتي هذا الشهر، بغرامة 7500 دولار؛ بسبب إساءة لفظية في الدور الأول، إضافة إلى 2500 دولار؛ بسبب إلقاء مضربه في الدور الثاني.



وقال ميدفيديف للصحفيين بعد الفوز أمس الجمعة "أعمل على تحسين نفسي، وأتمنى أن أكون أفضل في المرة المقبلة".