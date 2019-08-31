7 معلومات عن مشروع قانون التجارة الالكترونية الجديد

قال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن اللجنة بدأت في مناقشة قانون التجارة الإلكترونية، منذ دور الانعقاد الماضي، وستستكمل المناقشة الانعقاد المقبل.



وأشار رفعت، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أبرز ملامح مشروع القانون، والفوائد التي سيقدمها في عالم التجارة الالكترونية، وذلك على النقاط التالية:



1 منع نشر إعلانات المنتجات مجهولة المصدر، أو الهوية.



2 إلزام أي جهة بالحصول على ترخيص بصلاحية المنتج لمن تريد الإعلان عبر مواقع السوشيال.



3 وضع ضوابط يحددها القانون لترويج المنتجات للمستثمرين.



4 تحصيل ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي.



5 وضع ضمانات لحماية العميل فيما يتعلق بنقاط الاستلام في أماكن عامة ومعروفة.



6 يسعى المشروع إلى دعم وتشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة التى تعمل فى هذا الشأن والحرف والصناعات البسيطة.



7 حظر تنزيل أو نشر أو بث أو نشر أي نوع من السلع أو الخدمات مجهولة المصدر أو معروفة بدون الحصول على ترخيص من وزارة الاتصالات المعنية بالأمر، وبمدة معينة، وسيتم دفع هذه الرسوم عند إجراءات الترخيص للحصول على تصريح يسري للمدة المذكورة فيه.