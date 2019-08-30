مهاجم الوحدة السعودي: واجهنا سوء حظ كبير أمام أبها

قال الإسباني ألبرتو بوتيا لاعب الوحدة، إن فريقه واجه سوء حظ كبير، في المباراة التي خسرها أمام أبها 1 2، في المرحلة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).



وقال بوتيا عقب نهاية المباراة: "كنا أكثر سيطرة على مجريات اللعب، ولكن حارس مرمى أبها كان متألقا بدرجة كبيرة، والحظ حرمنا من الخروج بنتيجة إيجابية".



وعبر كريم العواضي لاعب أبها عن سعادته بالفوز قائلًا: "الفوز جاء في الوقت المناسب، قدمنا مستوى مميز أمام الهلال رغم عدم تحقيق الفوز وتمكنا من حصد النقاط الثلاث أمام الوحدة".



وأضاف: "المشاركة في دوري المحترفين تحتاج دائما إلى التركيز وتحقيق النتائج الإيجابية خاصة في المباريات التي تقام خارج ملعبنا".