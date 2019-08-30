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عالم

الصين تعارض بشدة البيان الخاص ببحر الصين الجنوبي

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 02:47 م
جريدة الدستور
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أبدت الصين اليوم الجمعة معارضتها الشديدة للبيان الصادر عن بريطانيا وألمانيا وفرنسا بشأن بحر الصين الجنوبي، واصفة إياه بأنه "سلبي وغير مسئول".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" -في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة؛ تعليقا على إعراب الدول الثلاث عن قلقها إزاء التوترات في بحر الصين الجنوبي- إن "دول المنطقة تستطيع حل قضية بحر الصين الجنوبي بشكل ملائم، ولا تحتاج إلى تدخل خارجي"، داعيا الدول من خارج المنطقة إلى التوقف عن التدخل في هذه القضية.

وأضاف أن الوضع الحالي في بحر الصين الجنوبي مستقر بشكل عام، وأن الصين ودول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) تعمل بنشاط على تعزيز التعاون البحري والتشاور حول مدونة قواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي لحماية السلام والاستقرار في المنطقة بشكل فعال.

وتابع أن الصين ملتزمة دائما بمعالجة النزاعات وحلها بشكل صحيح، من خلال الحوار والتشاور مع الدول المعنية مباشرة، ودفع التعاون في مختلف المجالات، وحماية السلام والاستقرار بشكل مشترك في منطقة بحر الصين الجنوبي.

وشدد شوانغ على أن الصين وأعضاء رابطة آسيان على الطريق الصحيح لحل قضية بحر الصين الجنوبي، وأنه يتعين على الدول خارج المنطقة التوقف عن محاولة عرقلة ذلك.

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