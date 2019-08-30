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عالم

الرئيس الصينى لنظيره الفلبينى: لا نعترف بنتائج التحكيم بشأن بحر الصين

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 06:28 ص
جريدة الدستور
وكالات
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رفض الرئيس الصيني، شي جين بينج، دعوة الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي لاحترام حكم صادر عن محكمة تحكيم دولية وعام 2016 ضد مطالب الصين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، حسبما أعلن المتحدث باسم دوتيرتي اليوم الجمعة.

وقال المتحدث الرئاسي، سالفادور بانيلو، إنه بينما أصر دوتيرتي على أن القرار الصادر عن محكمة التحكيم الدائمة ومقرها لاهاي، هو قرار ملزم خلال لقائه مع شي في بكين يوم الخميس، لم يقتنع الرئيس الصيني بذلك.

وأضاف بانيلو في بيان: "الرئيس دوتيرتي كان ثابتا أيضا في إثارة المخاوف مع الرئيس الصيني التي هي في صميم مطالب الفلبين في بحر الفلبين الغربي المشمولة بالحكم الصادر عن محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي".

وتابع: "الرئيس دوتيرتي قال إن قرار التحكيم نهائي وملزم وغير قابل للاستئناف، وردا على ذلك، كرر الرئيس شي موقف حكومته بعدم الاعتراف بالحكم وعدم التزحزح عن موقف (بلاده)".

وأوضح أنه على الرغم من الخلاف حول هذه القضية، اتفق الرئيسان على أن "خلافاتهما لا يجب أن تعرقل أو تقلل الصداقة بين البلدين" واتفقا على "مواصلة الحوار سلميا في حل النزاع".

وكانت مانيلا قد سجلت انتصارا عام 2016 في حكم دولي بمحكمة في لاهاي، تضمن رفضا لمطالب بكين في بحر الصين الجنوبي.

وفي يوليو 2016، قضت محكمة التحكيم الدائمة بأن بكين ليس لديها أسس قانونية أو تاريخية فيما يسمى بـ "خط القطاعات التسعة" الذي يحدد مطالبها بأن لها الحق في بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا.

وتطالب الصين بالسيطرة على البحر بأكمله باعتباره ضمن أراضيها، وأقامت جزرا اصطناعية لها ومنشآت ذات قدرة عسكرية في المنطقة. كما تتنازع مع الصين أيضا في تلك المنطقة، كلا من فيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان.

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