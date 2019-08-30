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مصر

دمج شركتى مصر للطيران وإكسبرس فى كيان واحد أول سبتمبر

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 01:04 ص
جريدة الدستور
محمود السعدى
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قال الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه قد تم بصورة رسمية، دمج شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية (إكسبرس) مع شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، مشيرًا إلى أنه سيتم نقل جميع العاملين فى شركة إكسبرس، إلى شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، اعتبارا من الأول من شهر سبتمبر 2019.

وأضاف عادل فى رسالة وجهها للعاملين بمناسبة السنة الهجرية الجديدة 1441 أن هذا الإجراء يأتى ضمن خطوات مشروع تطوير وإعادة هيكلة الشركة القابضة لمصر للطيران، وشركاتها التابعة لها، حيث تم الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لدمج الشركتين ليعملا معًا تحت إدارة واحدة، لتحقيق التكامل ووحدة القرار، بما يرفع القدرة التنافسية، ويزيد الربحية.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إلى أن الشركة ستمضى قدمًا من أجل التطوير وإعادة الهيكلة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتى بالتزامن مع تطوير أسطول الشركة، حيث تم الانتهاء من استلام صفقة الـ6 طائرات من طراز ديمرلاينر، وبدأت العمل على الخطوط المختلفة للشركة، مشيرًا إلى إن الشركة بدأت إجراءات استلام الصفقة الجديدة من طراز إيرباص 300-220 وعددها 12 طائرة فى الفترة من سبتمر 2019 وحتى يونيو 2020 لتعمل هذه الطائرات على الخطوط الداخلية والإقليمية، فضلًا عن البدء فى استلام 15 طائرة جديدة من طراز إيرباص 320 neo اعتبارًا من بداية عام 2020 وفقًا للخطة الموضوعة لتطوير شركة مصر للطيران بما يتناسب ومكانتها الريادية فى سموات العالم.

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