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رياضة

النجم الساحلي يبدأ كأس العرب بخسارة من شباب الأردن

الخميس 29/أغسطس/2019 - 08:52 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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بدأ النجم الساحلي التونسي الدفاع عن لقب كأس العرب للأندية الأبطال لكرة القدم بالخسارة خارج دياره 2-1 أمام شباب الأردن الأردني في ذهاب دور 32 بينما حول القوة الجوية العراقي تأخره بهدف إلى انتصار 3-1 على ضيفه السالمية الكويتي اليوم.

وفي عمان منح يوسف النبر قائد شباب الأردن التقدم لفريقه بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء إثر متابعة تمريرة عرضية في الدقيقة 34.

لكن النجم، الذي توج بلقب النسخة الماضية على الهلال السعودي، رد بعد أربع دقائق من استئناف اللعب عبر هدف لعمار الجمل عندما استغل الخروج الخاطئ لرشيد عبد الله حارس أصحاب الأرض ليضع الكرة في الشباك من مدى قريب.

وبعدها بدقيقتين أعاد محمد مصطفى أصحاب الأرض للمقدمة بضربة رأس قوية إثرة تمريرة عرضية من ركلة ركنية.

وستقام مباراة العودة في تونس الشهر المقبل. وفي مدينة كربلاء العراقية حول القوة الجوية تأخره بهدف مساعد ندا من ركلة جزاء بعد ثماني دقائق من البداية إلى فوز كبير 3-1.

وأدرك السوري زاهر ميداني التعادل للقوة الجوية بضربة رأس رائعة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ووضع إبراهيم بايش أصحاب الأرض في المقدمة بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني بتسديدة من فوق رأس حارس السالمية.

وجعل حسين جبار النتيجة 3-1 للقوة الجوية بتسديدة أرضية زاحفة بعد اكتمال ساعة من اللعب.

وستقام مباراة العودة في الكويت الشهر المقبل ويحتاج خلالها القوة الجوية للفوز أو التعادل لبلوغ الدور التالي.

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