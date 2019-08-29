وزير خارجية ليبيا يدعو مصر لإعادة فتح قنصليتها ببنغازي

دعا وزير خارجية ليبيا عبدالهادي الحويج، الحكومة المصرية لإعادة فتح قنصلية مصر في مدينة بنغازي، حتى تقوم برعاية شئون رعاياها.



وقال الحويج، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" إن هناك زيارات كثيرة وتحركا على المستوى السياسي وتغييرا نوعيا في مختلف المجالات، وقريبا ستفتح كثير من القنصليات في مدينة بنغازي.



وأضاف الحويج أن المجتمع الدولي لا يتحدث عن حكومة فايز السراج في طرابلس، ويتحدثون عن وحدة واستقرار ليبيا وعن مكافحة الإرهاب، ويتحدثون عن المفاهيم المشتركة التي يحارب الجيش الليبي من أجلها ويحارب مجلس النواب من أجلها.