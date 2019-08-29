انتظام رحلات مصر للطيران بمطار القاهرة

شهدت رحلات شركتى مصر للطيران للخطوط الجوية والداخلية والإقليمية " إكسبرس"، خلال الـ24 ساعة الماضية، انتظامًا كبيرًا فى عمليات إقلاع وهبوط الرحلات الدولية والداخلية، حيث لم يتلق برج المراقبة بمطار القاهرة الدولى أية إخطارات من جانب الشركة يفيد بتاخر إقلاع أو تأجيل أية رحلات تابعة للشركة.



ويشهد مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى والمخصص لرحلات شركات الطيران الوطنية وتحالف ستار العالمى للطيران، كثافة ركابية وجوية هائلة خلال الفترة الحالية، نتيجة بدء الإجازات الصيفية وسفر العمالة المصرية إلى الخارج.



ومن جانبها، تقوم السلطات الأمنية بمبنى الركاب رقم 3 بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية والسياحية، بالتنسيق مع الجهات المعونة والعلاقات العامة بشركى ميناء القاهرة الجوى ومصر للطيران.