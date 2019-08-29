شاهد.. رد فعل الهضبة على عبارة "فتفتوا الفتافيت وفتنوني" في "يوم التلات"

كشف المؤلف والملحن عزيز الشافعي، رد فعل الفنان عمرو دياب، تجاه إحدى العبارات الواردة في أغنية الاهضبة الأخيرة "يوم التلات".

وأوضح "الشافعي"، في لقائه مع برنامج "عرب وود"، المُذاع على فضائية "روتانا"، أنه كان يتوقع أن يغير المطرب عمرو دياب عبارة "فتفتوا الفتافيت وفتنوني"، وبالفعل كتب تامر حسين كاتب الأغنية بتغيير هذه العبارة، ولكن الهضة رفض هذا الأمر وطلب غناء الأغنية كما كتبت، "أول قطفة".

"يوم تلات" هي إحدى أغنيات ألبوم عمرو دياب الجديد، "أنا غير"، والذي من المقرر أن يطلق خلال الأسابيع المقبلة، وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.