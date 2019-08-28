داخلية غزة تعلن حالة الاستنفار عقب التفجيرات الأخيرة

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، حالة الاستنفار لدى كافة الأجهزة الأمنية والشرطية.



وأشارت الداخلية إلى أن حالة الاستنفار جاءت لمتابعة التطورات الأمنية عقب الانفجارين اللذين استهدفا حاجزين للشرطة بمدينة غزة، مساء أمس الثلاثاء.



وكان انفجارين وقعا غربي مدينة غزة، مساء أمس، بالقرب من حاجزين للشرطة، أسفرعن مقتل فردين أمن، وإصابة آخرين.