"هنية" يعلق على تفجيرات قطاع غزة الأخيرة

علق رئيس المكتب السياسى لحركة حماس إسماعيل هنية، على التفجيرات التى وقعت، مساء أمس الثلاثاء، بمدينة غزة.



وأكد "هنية" أن هذه التفجيرات لن تؤثر على ثبات أهالى قطاع غزة، وستكون الكلمة النهائية لأجهزة الأمن الحكومية.



وأضاف "هنية" فى تصريح صحفى، على أن أسباب الانفجار ومن يقف ورائها ستكون الأمور واضحة وجلية امام أهالى قطاع غزة.



وطالب "هنية" أهالى قطاع غزة بالتحلي برباطة الجأش، خاصة أن الأجهزة الأمنية قوية وقادرة على استيعاب أي ظرف والتعامل معه بمنتهى القوة والحكمة.



وشدد على أنه يجب كبح جماح الشائعات وخلط الأوراق مع الانتظار الإيجابي لكلمة الفصل من وزارة الداخلية، متابعا: "نحن على يقين بان الأمور سيتم ضبطها والوصول لكل الأطراف ذات الصلة بهذه التفجيرات".