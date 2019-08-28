النجم الساحلى يعلن اقتراب انتهاء أزمة كوليبالى مع الأهلى

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي، اقتراب حل أزمة لاعبه الإيفواري سليماني كوليبالي مع فريقه السابق الأهلي.



وحصل الأهلي على حكم من المحكمة الرياضية الدولية بتغريم سليماني كوليبالي، مليون و436 ألف دولار كعقوبة على هروبه من الفريق المصري في شهر أبريل 2017.



وقال قيس عاشور المتحدث الرسمي باسم النجم الساحلي في تصريحات تليفزوينة، إن رئيس ناديه مهدي العجيمي عقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، للتفاوض حول حل أزمة كوليبالي.



وأضاف "سنتوصل لاتفاق مع الأهلي يرضي جميع الأطراف، لدينا ثقة كاملة من حل الأزمة مع الفريق المصري في ظل العلاقة القوية به، نتمنى أن نلعب مجددًا ضد الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا".



وأوضح أنه سيتم تأهيل سليماني كوليبالي بدنيًا للعودة لمباريات الفريق، لحين حل مشكلة اللاعب مع الأهلي.