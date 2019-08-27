وصول وفد النجم الساحلي إلى الأردن

وصل مساء اليوم، وفد النجم الساحلي التونسي إلى العاصمة الأردنية عمان، عن طريق مطار الملكة علياء الدولي، تحضيرًا لمواجهة شباب الأردن، الخميس المقبل، في ذهاب دور الـ 32 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.



وتمتع وفد النجم الساحلي حامل اللقب، باستقبال رائع من قبل ممثلي نادي شباب الأردن، حيث تمنوا لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني الأردن.



وينتظر أن يخوض النجم الساحلي، غدًا الأربعاء، مرانه الرئيسي على استاد الملك عبد الله الثاني، الذي سيحتضن مجريات اللقاء المرتقب.



وكان شباب الأردن قد استعد للمواجهة عبر تدريبات يومية مكثفة، وخاض أكثر من مواجهة ودية، من أجل الوصول للجاهزية الفنية والبدنية المطلوبة.



ودعا شباب الأردن، جماهير الكرة الأردنية إلى مساندته بكثافة في مباراة الخميس، بما يعزز من حظوظه في تحقيق نتيجة إيجابية، لأنه الممثل الوحيد للأردن في البطولة بعد اعتذار الفيصلي والوحدات عن عدم المشاركة.