النجم الساحلي ينفي انتقال "كشريدة" للأهلي

رد نادي النجم الساحلي التونسي على الأنباء التي ترددت مؤخرًا، بشأن انتقال لاعب الفريق، وجدي كشريدة للنادي الأهلي.



وقال الناطق الرسمي للنجم الساحلي، قيس عاشور أنه لا صحة لخبر انتقال اللاعب الدولي للأهلي، في إطار تسوية ملف اللاعب الإيفواري السابق للفريق المصري سليمان كوليبالي.



وقال "عاشور" في تصريح إذاعي:"صراحة استغربنا من انتشار خبر انضمام وجدي كشريدة للأهلي المصري، ولا ندري لماذا يتواكب انتشار مثل هذه الأخبار التي لا تمت للواقع بصلة، مع تحقيقنا نتائج إيجابية واستعادتنا لتوازنا".



وتابع الناطق الرسمي للنجم الساحلي:"صحيح أن هناك بعثة من النجم سافرت إلى مصر من أجل تسوية ملف كوليبالي، لكن ذلك لا علاقة له بوجدي كشريدة، الذي ما يزال على ذمة الفريق".



وأوضح "عاشور": "كشريدة لن يغادر النجم الساحلي إلا إذا تلقى عرضًا أوروبيًا مهمًا يلبي طموحات الفريق واللاعب في الآن نفسه، وأنا أؤكد أن خبر انضمام كشريدة للأهلي المصري لا أساس له من الصحة".



وحول ملف كوليبالي قال قيس عاشور: "رئيس فرع كرة القدم بالنجم الساحلي مهدي العجيمي سافر إلى مصر رفقة بعض أعضاء اللجنة القانونية للفريق، وعقدوا اجتماعا مع رئيس الأهلي محمود الخطيب، وما يمكنني قوله أن الملف في طريقه إلى التسوية إن شاء الله".