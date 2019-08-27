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رياضة

ميدفيديف الواثق يهدد الكبار في فلاشينج ميدوز

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 04:33 م
جريدة الدستور
وكالات
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أصبح لاعب التنس الروسي دانيال ميدفيديف تهديدا حقيقيا وكبيرا على مختلف المنافسين في بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) آخر بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى رغم اختلاف طبيعة هذه البطولات عن البطولات العادية.

وأحكم الثلاثي الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر والإسباني رافاييل نادال قبضتهم بشكل كبير على ألقاب البطولات الأربع الكبيرة في السنوات الماضية وما زال اللاعبون الثلاثة من أقوى المرشحين للفوز باللقب في فلاشينج ميدوز التي انطلقت فعالياتها أمس.

واستل اللاعب الروسي الشاب مسيرته في فلاشينج ميدوز بالفوز الكبير 6 4 و6 1 و6 2 على الهندي براجنيش جونيسواران في الدور الأول للبطولة ليؤكد استعداده للتحدي الذي ينتظره في هذه البطولة.

ويخوض ميدفيديف هذه البطولة مفعما بالثقة بعد الاستعدادات القوية التي خاضها قبل هذه البطولة والتي شهدت هزيمته في مباراتين فقط حيث فاز اللاعب بلقب بطولة سينسيناتي للأساتذة وخسر نهائي بطولتي واشنطن ومونتريال.

وكان ميدفيديف 23 عاما تغلب على الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المربع الذهبي لبطولة سينسيناتي كما صعد إلى المركز الخامس في التصنيف العالمي للمحترفين.
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