"اتصالات البرلمان" تطالب بحظر وتكويد الألعاب الالكترونية للأطفال

قال عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب،النائب أحمد رفعت، إن اللجنة طالبت وزارة الاتصالات أكثر من مرة بضرورة حظر استخدام الألعاب الإلكترونية للأطفال، ومنعهم من الوصول إليها.



وأشار رفعت، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الألعاب الموجودة على الهواتف المحمول الحديثة أصبحت في متناول الأطفال بكل سهولة، مما ترتب عليه تعلم أعمال العنف والدمار للأطفال، وسلوك بعض التصرفات والأفعال الغر أدمية نتيجة تعرضهم لمشاهد ومواقف صعبة في العديد من الألعاب التي أصبحت إدمان في كثير من الأحيان للأطفال.



ولفت أن الأطفال في هذه الأعمار ليس لديهم درجة الوعي اللازم، لإدراك الأشياء بصورتها وهدفها الحقيقي، الأمر الذي لا بد من الانتباه إليه والعمل على حماية شريحة كبيرة من المجتمع.