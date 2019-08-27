رئيس وزراء ماليزيا: "القوى الكبرى تأخذ القانون بأيديها"

اتهم رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد اليوم الثلاثاء، القوى الكبرى في العالم بأنها "تأخذ القانون بأيديها"، وذلك خلال زيارة دولة لهانوي وسط نزاع بين فيتنام والصين في بحر الصين الجنوبي.



وفي تعليقاته خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك، أعرب مهاتير عن أسفه لما وصفه بانعدام عام لسيادة القانون في الشؤون العالمية.



وقال مهاتير: "من المجالات التي نحتاج إلى العمل معا فيها الإشارة إلى أن العالم يمضي مع تجاهل للقوانين الدولية"، وأنحى باللائمة على الدول الكبرى في التدهور.



وأضاف: "لقد تأثر الكثير من الدول لأن القوى الكبرى تأخذ القانون بأيديها".



وعلى الرغم من أنه لم يشر إلى أي دولة بالاسم، إلا أن مهاتير تطرق على الفور للنزاعات البحرية بين ماليزيا وفيتنام في بحر الصين الجنوبي، وأصر على أن النزاعات حول الحدود في البحر يمكن تسويتها بشكل سلمي من خلال المفاوضات أو، إذا لزم الأمر، أمام محكمة دولية.