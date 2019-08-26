أيمن حفني يفاضل بين الإسماعيلي والمقاصة

تلقى أيمن حفني، لاعب خط وسط الزمالك، عرضا من الإسماعيلي للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليكون ثاني فريق يريد ضم اللاعب بعد مصر للمقاصة.



يأتي ذلك في الوقت الذي دخل فيه مصر للمقاصة في مفاوضات جادة مع حفني لضمه بعدما تمسك اللاعب بالرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وكان رئيس نادي الزمالك أكد أن الإدارة ستحاول إقناع أيمن حفني بالاستمرار في صفوف القلعة البيضاء الموسم الحالي، إلا أن اللاعب يفضل الرحيل للحصول على فرصة أكبر للمشاركة في المباريات.



وانضم حفني لصفوف الزمالك موسم 2014-2015 قادما من صفوف طلائع الجيش، وشارك في 133 مباراة، مسجلا 15 هدفا وأهدى 31 تمريرة حاسمة ويملك 4 مباريات دولية بقميص المنتخب المصري.



وحصل حفني على لقب الدوري المصري رفقة نادي الزمالك موسم 2014-2015، و3 ألقاب لكأس مصر ولقب البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.



وبدأ حفني مسيرته مع نادي مصر للمقاصة ثم انتقل لطلائع الجيش وأهلي طرابلس الليبي قبل انضمامه لنادي الزمالك في صيف 2014.