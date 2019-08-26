تشريح جثة لص سحله أهالي العياط حتى الموت

أمرت نيابة العياط، الإثنين، بندب الطب الشرعي لتشريح جثة لص انهال الأهالي عليه بالضرب حتى الموت، بعد ضبطه وآخرين أثناء محاولة سرقة كابلات من أبراج شركات المحمول.



وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وهوية المشاركين في التعدي بالضرب على المجني عليه وقتله وعددهم.



وكانت البداية عندما تلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارًا بضبط أهالي العياط لص واحتجازه، فانتقلت قوات الأمن برئاسة العميد محمد عطوية مأمور مركز العياط والمقدم أحمد صبحي رئيس المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن اللص في حالة إعياء شديدة ومصابًا بعدة إصابات، فتولت قوات الشرطة نقل المصاب إلى المستشفى المركزي، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته بكسور وكدمات وسحجات في أنحاء متفرقة من الجسد.



وأشارت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، أنه أثناء سرقة 3 أشخاص كابلات كهربائية من أبراج شبكات المحمول بقرية الرفاعي بالعياط، شاهدهم أحد الأهالي وطاردوهم وتمكنوا من الإمساك بأحدهم فانهال العشرات عليه بالضرب بالأيدي والركل بالأرجل حتى أصيب بحالة إعياء وأنقذته قوات الشرطة من بين أيديهم إلا أن حالته ساءت وفارق الحياة بالمستشفى.



وفر المتهمان الآخران بالهرب وتمكنت قوات الأمن من ضبطهما وتبين أن المجني عليه مسجل سرقات سبق اتهامه في عدة قضايا بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة، والمتهم الثاني سبق اتهامه في قضية سرقة، فيما تحفظت قوات الأمن على 5 أشخاص من أهالي القرية ممن شاركوا في ضرب اللص حتى الموت.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

