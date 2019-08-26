تجديد حبس نجار قتل جارة لوجوده عاريا مع زوجته بالإسكندرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة محرم بك بالإسكندرية، تجديد حبس نجار 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل جارة لوجوده عاريا مع زوجته في وضع مخل في غرفة نومهما، وحبس الزوجة بتهمة الزنا.



كما قررت النيابة سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة.



كان اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع جريمة قتل بشقة بشارع متفرع من شارع العمدة بمنطقة الحضرة الجديدة، علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع الحادث.



وبالمعاينة والفحص تبين من وجود جثة أ.م، 32 سنة، بها طعنات وجروح متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، وإصابة الزوجة هـ.ا، 33 سنة، ربة منزل، لوجود علاقة غير شرعية بينهما على إثرها قام زوج المجني بقتل الأول وإصابة الثانية وفر هاربا.



على الفور تم عمل كمين بمعرفة ضباط مباحث القسم والقي القبض على الزوج المتهم المدعو ح.ع، 42 سنة، نجار، وتم نقل الزوجة للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل جثة العشيق لمشرحة الإسعاف بكوم الدكة.



وكشفت تحقيقات النيابة أن الزوج قام بارتكابه الواقعة دافعا عن الشرف، مشيرا إلى أنه منذ فترة انتشرت أقاويل عن وجود علاقة غير شرعية بين زوجته وجاره بمنطقة نادي الصيد ما دفعه لترك المنزل والانتقال لشقة أخرى بالحضرة الجديدة.



وأضافت التحقيقات أنه أثناء عودته من عمله مساءا ودخوله غرفة النوم لتغيير ملابسه فوجئ بوجود جاره عريا داخل الدولاب، فأسرع إلى المطبخ واستل ساطور وسدد ضربة لزوجته في الرقبة وعدة طعنات وضربات للعشيق، ما أسفر عن إصابة الزوجة وقتل العشيق.



وأضاف أحد الجيران، في تحقيقات النيابة يقيم أعلى شقة المتهم بالعقار، إن الزوج يدعي "حمادة" يعمل نجارا ولديه ورشة تقع في المنطقة بالقرب من محل سكنه، وليس له أي اختلاط بأحد من أهالي المنطقة ولكنه يمتاز بسمعة طيبة منذ أن قدم هو وزوجته للسكن بينهم في العقار منذ حوالي عام ونصف العام من منطقة نادي الصيد، ولديه من الأبناء طفل في الثامنة من العمر، وطفلة 13 عاما، وأن الزوج يتوجه إلي عمله يوميا في الساعة الثانية عشر ظهرا ثم يعود إلي منزله في حوالي الساعة العاشرة أو الحادية عشر مساءا لتناول الغذاء، ثم يخرج من المنزل مرة أخري ويعود في الساعة الثانية بعد منتصف الليل.



وأشارت التحقيقات يوم الواقعة عاد الزوج إلي منزله ليتناول الغذاء فلاحظ وجود حركة داخل الدولاب بغرفة نومه، فدخل دورة المياه وأثناء خروجه شاهد أصابع شخص تفتح باب الدولاب شيئا قليلا، فاستل ساطورا وضربه على أصابعه فأسرع عشيق الزوجة للهرب فانهال الزوج عليه وعلي زوجته بالضرب، حتى وصل إلى الشارع وسقط على الأرض غارقا في دمائه، وفوجئنا بالزوج ينزل وراء العشيق إلى الشارع ممسكا بساطور، وبعد التأكد من وفاة العشيق جلس بجواره ممسكا بالساطور وقام بالاتصال بالشرطة، وسلم نفسه، بعد ان روي لهم أمام الجميع تفاصيل ما شاهده وأنه فعل ذلك بدافع الشرف.