الصحفيين تعلن موعد لجنة القيد للمشتغلين

حددت لجنة القيد بنقابة الصحفيين موعد لجنة القيد بجدول المشتغلين.



ووفق اللجنة، فإنه تقرر انعقاد جلستها للنقل إلى جدول المشتغلين يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2019، من رقم "1-185"، ويوم الاربعاء الموافق 11 سبتمبر 2019 من رقم "186-358"، الساعة الخامسة مساء، وذلك لمن استكملوا المدة القانونية للنقل لجدول المشتغلين.

