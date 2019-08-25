الصحفيين تعلن موعد لجنة القيد للمشتغلين
الأحد 25/أغسطس/2019 - 03:02 م
الحسين عبيد و محمد جعفرطباعة
حددت لجنة القيد بنقابة الصحفيين موعد لجنة القيد بجدول المشتغلين.
ووفق اللجنة، فإنه تقرر انعقاد جلستها للنقل إلى جدول المشتغلين يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2019، من رقم "1-185"، ويوم الاربعاء الموافق 11 سبتمبر 2019 من رقم "186-358"، الساعة الخامسة مساء، وذلك لمن استكملوا المدة القانونية للنقل لجدول المشتغلين.
ووفق اللجنة، فإنه تقرر انعقاد جلستها للنقل إلى جدول المشتغلين يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2019، من رقم "1-185"، ويوم الاربعاء الموافق 11 سبتمبر 2019 من رقم "186-358"، الساعة الخامسة مساء، وذلك لمن استكملوا المدة القانونية للنقل لجدول المشتغلين.